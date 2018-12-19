市民可透過八達通App　領取公共交通費用補貼

政府將於明年1月1日實施公共交通費用補貼計劃，八達通行政總裁張耀堂表示，市民除了可親自到地鐵車站內八達通服務站拍卡領取津貼外，亦可使用旗下手機程式「好易畀」(O!ePay)領取。



他透露，當交通津貼計劃實施後，「好易畀」App將支援領取車資津貼功能，只要用戶登記成「好易畀」帳戶，並綁定其中一張常用八達通，系統將會自行計算可領取津貼金額。每當月內車費超出400元，餘下車資將獲25%政府補貼，每月補貼上限為300元。



惟需注意是，此功能僅適用於內置NFC晶片的Android手機，蘋果智能手機iOS作業系統的內設NFC晶片並不支援八達通App拍卡功能，故iOS用戶仍需親自到服務站領取補貼。



事實上，市場一直質疑「好易畀」程式於蘋果手機的實際功能，甚至認為八達通公司是否應考慮將手機程式於蘋果App Store下架。據八達通公司最新公布的營運數據，「好易畀」用戶達170萬個，當中iOS用戶僅佔3成。



不過，八達通最近終於開放新功能，予iOS用戶或無NFC功能的Android手機線上查閱八達通交易紀錄。用戶開立「好易畀」帳戶後，並綁定其中一張八達通卡，再於登記後7日內到八達通服務站拍卡認證，便可於手機上查閱八達通卡3個月內的所有交易紀錄，惟數據或會延遲一至兩天。



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