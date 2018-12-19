【地產專題】今年商廈樓價爆升　大幅拋離住宅

今年核心區商廈樓價升勢強勁，區內指標甲級寫字樓呎價全數破頂，佔九成的成交呎價，較去年高位再升近20%或上，當中中環皇后大道中九號漲幅更達55%，走勢遠遠拋離住宅物業。



2018年港島核心商業區9幢指標甲級商廈，最新成交呎價由3.75萬元至逾6萬元，其中呎價升幅最急甲廈為皇后大道中九號。該廈今年第一季及第二季先後創新高。1月份該廈有中層全層戶以近6.6億元沽出，成交呎價48,100元。隨後在4月份一個極高層全層單位，面積約8,570方呎，以約5.3億元易手，呎價高約61,800元，為全港寫字樓呎價最高。該商廈去年呎價高位為39,800元，即按年大幅攀升22,000元。



至於金鐘力寶中心亦大幅跳價。該廈1座高層1至2室、6室及8室，於10月底以3.88億元交吉售出。該單位面積約7,775方呎，正向電梯位置及享海景，成交呎價約49,904元，為大廈新高紀錄，同時亦將去年高位，再推高48%。事實上，該寫字樓於今年3月份，單月錄得3次呎價破頂個案，不過當時最高呎價亦只是約3.9萬元。



而區內美國銀行中心今年亦曾兩度創新高。該物業於4月份已錄得破頂個案，當時一個中高層7室單位，面積約1,303方呎，以6,700萬元易手，呎價51,420元。隨後該項目在7月份再有突破，一個面積約1,023方呎的高層7室，以約5,500萬元售出，呎價高達53,763元，創大廈新高，亦較去年呎價高位急升33%。



去年呎價已突破5萬元的同區遠東金融中心，今年已突破6萬元大關。該廈有高層全層戶於4月中以約6.6億元沽出，以面積約1.08萬方呎計，呎價逾6.1萬元，為全港次高，大廈呎價高位按年推高22%。



此外，灣仔指標甲廈會展廣場辦公大樓，今年呎價較去年高位，進一步上升45%。該廈今年初錄得一宗高價成交，一個高層7至12室，面積約10,020方呎，以呎價約5.5萬元易手，成交價高逾5.51億元。

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