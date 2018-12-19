美聯儲議息有幾大市場分歧？4張圖睇晒！

美國聯儲局將於香港時間周四凌晨公布12月議息結果，主流意見仍認為該局將加息0.25厘，而分歧則在於明年的加息進程。想知明年加唔加息？睇4張圖明晒！



●明年加息次數會減少

美國今年最後一次議息，調查顯示受訪經濟師預期當局本周加息0.25厘後，明年加息次數由9月時預測的3次降至2次，料分別會於明年3月和9月加息。經濟師續預期當局在2020年中會再次加息，屆時息口將升至介乎3至3.25%，亦是本輪加息周期見頂之時。



近期美國經濟數據打擊加息信心，逾半受訪經濟師認為經濟風險傾向下行，比率遠高於9月調查時的僅16%。



儘管如此，經濟師不預期當局會急劇扭轉議息聲明內對經濟的評估，約三分之二受訪者估計會維持「短期經濟前景風險大致平衡」的措詞，只有6%受訪者預期措詞會調整至「風險傾向下行」。



除聯儲局外，英倫銀行和日本央行同於本周四公布議息結果。當中，英國無協議下脫歐的風險未除，市場預期英倫銀行本周勢按兵不動。日本央行預料亦會維持貨幣政策不變。



●市場關注香港跟唔跟加

美國加息與否都會牽動香港金融市場，特別是本港的息率走勢。星展銀行(香港)經濟師謝家曦表示，若美國息口繼續向上，意味會刺激港元拆息上揚，配合年結效應，一個月期拆息於年底前有機會見2.5厘，隨着銀行資金成本增加，尤其香港中小型銀行上調最優惠利率的壓力較大，活期存款利率跟隨上升時，相信銀行會同時繼續加港元定存息。



然而他不排除香港銀行在美國加息後，維持最優惠利率不變，但相信往後銀行仍有機會加活期存款息口，以吸納存款；港元定存息則會維持逾2厘高水平。值得注意的是，存款加息但貸款利率基準維持不變，「變相銀行會賺少咗」，這意味衝擊銀行淨利息收入。



若然市場失落聯儲加息，謝家曦指出受年結因素影響，港元拆息在短期內不會急速回落，但踏入明年將會有明顯下跌空間。

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