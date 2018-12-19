傳LG明年推出可像海報一樣收捲OLED電視

外媒報道，知情人士稱，韓國LG電子計劃明年開始銷售一款可以像海報一樣捲起來的大屏幕電視，該公司並期望藉此重振電視業務。



知情人士稱，這款65英寸電視只要按下一個按鈕就會自動收起，像車庫門一樣。該產品將使用有機發光二極管（OLED）屏幕，比傳統的液晶顯示面板（LCD）圖像更清晰，更容易折疊。



LG早在今年1月在拉斯維加斯消費電子展（CES）上展示這項可捲起屏幕技術，但2019年將是這款電視的首次商業發售。



調查機構Statista數據顯示，目前OLED電視僅佔電視市場的1.1%，而LCD電視佔近98%。不過，預計明年OLED電視的銷量將達到400萬部，比今年預期中的235萬部增長70%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm