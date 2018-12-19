【北水追蹤】買意薄弱　沽「三桶油」　

市場觀望氣氛濃厚，港股今日(周三)牛皮反覆，恒指收市報25,865點，升51點，主板成交571億元。港股通成交額約58億元，較上個交易日減少約4億元，佔主板成交額10.2%；南下資金扭轉10日淨流入趨勢，錄得淨流出2.51億元人民幣。



國際油價再轉弱，南下資金吼實「三桶油」出手，中國石油化工(00386)、中國石油股份(00857)及中國海洋石油(00883)分別錄得約1.9億元、5,774萬元及3,416萬元的港股通淨沽出，其中前者為全日淨流出最多之個股。



部分中資金融股亦成為「北水」沽貨目標，招商銀行(01398)及工商銀行(03968)港股通各錄得約1.55億元的淨賣出。中國平安保險(02318)亦淨流出約8,513萬元。



另外，融創中國(01918)及騰訊控股(00700)港股通則分別錄得淨流出約7,251萬元及7,232萬元。



「大媽」買貨意欲不大，中國中車(01766)錄得港股通淨買入約5,192萬元，已為全日淨買入金額最多之個股。至於農業銀行(01288)及華能國際電力(00902)港股通分別錄得淨買入約4,357萬元及4,171萬元。

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