聯交所股權變動資料顯示，中國人壽(02628)於12月13日獲摩根大通增持198萬股，最新持股數目約4.47億股。



中金公司(03908)於12月13日獲摩根大通增持74萬股，最新持股數目約1.03億股。



中國鐵建(01186)於12月13日獲摩根大通增持347萬股，最新持股數目約2.08億股。



海螺水泥(00914)於12月13日獲摩根大通增持30萬股，最新持股數目約1.04億股。



藥明康德(02359)於12月13日獲施羅德增持1,998萬股，最新持股數目1,998萬股。



中國利郎(01234)於12月14日獲Value Partners High-Dividend Stocks Fund增持47萬股，最新持股數目6,013萬股。



復星醫藥(02196)於12月19日獲復星國際(00656)增持83萬股，最新持股數目2,523萬股。



康哲藥業(00867)於12月19日獲Treasure Sea Ltd增持66萬股，最新持股數目約10.88億股。



敏華控股(01999)於12月18日獲東方證券(03958)增持129萬股，最新持股數目約2.68億股。



中國醫療網絡(00383)於12月14日獲聯合集團(00373)增持387萬股，最新持股數目約18.92億股。



亞太資源(01104)於12月18日獲聯合集團(00373)增持222萬股，最新持股數目約2.9億股。



元亨燃氣(00332)於12月14日獲王建清增持68萬股，最新持股數目約37.42億股。



京能清潔能源(00579)於12月7日獲Central Huijin Investment Ltd.增持1,088萬股，最新持股數目約5.99億股。



同方康泰(01312)於12月17日獲China Health Management Investment Ltd增持150萬股，最新持股數目約31.69億股。



中國誠通發展(00217)於12月18日獲China Chengtong Holdings Group Ltd增持60萬股，最新持股數目約30.22億股。



廈門港務(03378)於12月17日獲廈門港務控股集團增持11萬股，最新持股數目8,880萬股。



福耀玻璃(03606)於12月14日獲Royal Bank of Canada增持294萬股，最新持股數目4,140萬股。



紛美包裝(00468)於12月14日獲Janus Henderson Group PLC增持72萬股，最新持股數目8,071萬股。



華電福新(00816)於12月12日獲Central Huijin Investment Ltd.增持842萬股，最新持股數目約5.99億股。



龍記集團(00255)於12月13日獲WEBB DAVID MICHAEL增持5萬股，最新持股數目3,790萬股。



中國賽特(00153)於12月18日獲蔣建強增持10萬股，最新持股數目約10.62億股。



亞洲聯網科技(00679)於12月18日獲藍國慶增持137萬股，最新持股數目約2.73億股。



渝太地產(00075)於12月14日、17日及18日獲張松橋合共增持44萬股，最新持股數目約1.32億股。



老恒和釀造(02226)於12月17日獲陳衛忠增持8萬股，最新持股數目約2.84億股。



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共享集團(03344)於12月14日被Gold Train Investments Ltd減持1,665萬股，最新持股數目約34.58億股。



第一太平(00142)於12月17日被Brandes Investment Partners, L.P.減持427萬股，最新持股數目約3.43億股。

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