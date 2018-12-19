梁伯韜：「同股不同權」企業是生不逢時

香港上市公司商會主席梁伯韜表示，香港交易所今年推出新上市改革，包括容許「同股不同權」(WVR)架構企業、未有盈利的生物科技公司來港上市，其股價表現未如理想，認為它們是生不逢時。



他又指，現時大市可説是進入技術上熊市，今年不少新股亦跌穿招股價，認為不應以短期波動來定論上市制度改革失敗，強調有關功夫沒有白費。認為企業在定價時要根據市場狀況而定，不能過於進取。



他續指，香港今年迎來兩間WVR企業，而其集資額較大，相信未來有更多獨角獸企業以WVR架構來港上市。而WVR企業可納入港股通名單，相信是好發展。



香港今年重登新股集資額首位。他認為，明年新股集資額要超越今年成績並不容易，故有機構預測明年集資額下跌是合理的。不過，目前仍有約200間企業排隊上司，對明年新股市場不擔憂。雖然現時內地私募市場發展良好，部分企業不急於上市以募集資金，但當私募基金要退場，企業最終仍要上市，認為上市需求仍然存在。



上海交易所計劃在明年成立的科創板。他認為，中國是全球第二大的經濟體系，需要多一個資本市場，坦言科創板會與香港產生競爭，但競爭屬好事，而香港和中國各有優勢，不認為要為此擔憂。



他強調，只要香港要做好資市場基礎設施、投資者教育等自身工作，能吸引更多良好質素的企業來港上市。

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