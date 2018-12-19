理財Campus：道期好淡友　點博大豐收？

中美貿易摩擦出現後，愈來愈多投資者在港股交易時段留意道瓊斯工業平均指數期貨(簡稱「道期」)，取其可預測當晚美股開市升跌，作針對性部署。若可承受期貨買賣較高的風險，可靈活走位博好淡皆贏。



●基本篇：結算分4種 四萬五入場



美股三大指數包括道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數、納斯達克指數，各有相關的指數期貨合約可買賣，同樣以美元計價。



道期是由芝加哥期貨交易所(CBOT)推出的小型道瓊斯工業平均指數期貨，成交相當活躍。合約是每一點5美元(約39港元)，結算分為3、6、9、12月。期貨可以看好或看淡，以道期一晚跌500點為例，未計交易成本，持有一手合約好倉的投資者帳蝕2,500美元(約1.95萬港元)；沽空道期則帳賺2,500美元。最低入場費(即基本按金)僅5,830美元(約45,474港元)。



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，以該行為例，近日多了買開香港期指的客戶轉玩道期，粗略估計多了三成人。道期愈來愈受投資者歡迎，相信與下半年中美貿易戰加劇有關，令道期由過往通常100、200點的波幅，增至近期單日可以升跌500、600點，多了波幅給投資者出出入入。



羽白資產管理財富管理總監梁彥穎觀察到，美股指數期貨和香港期指大部分時間有着較高的相關性，即使在香港時間日間，也很難看到美股指數期貨的買賣差價擴闊，反映交投活躍，很難被小部分大戶操控。只要捕捉到趨勢和嚴守紀律，有望增加勝算。



道期在一般交易日的交易時間接近23小時。輝立商品衍生工具部經理汪建成解釋，美國已踏入冬令時間，道期交易時間是香港時間早上7時至翌日早上6時，但在早上5時15分至5時30分有15分鐘的暫停。



至於夏令時間會提前1小時，即交易時間是香港時間早上6時至翌日早上5時，在早上4時15分至4時30分短暫休市。他表示，道期較波動的時間通常是美股晚上10時半開市時(冬令時間)，以及收市後的權重美股業績公布。至於亞洲時段若中港股市升跌幅顯著，道期走勢亦會轉趨波動。



投資者可透過環球期貨戶口買賣道期，交易成本主要為交易佣金，例如透過網上落盤，耀才和輝立分別每張收8.8美元和10美元，基本按金不到7,000美元已經可以開倉，控制價值約11.8萬美元(以道指23,600點及每點5美元計算)的合約，槓桿達17至19倍。惟要注意，槓桿愈大，相關風險和潛在回報也會愈大。



●進階篇：高位沽睇跌 嚴守賺蝕位



買賣道期要獲利，看中方向是關鍵。艾德證券期貨首席投資策略師盧楚仁認為，美股踏入熊市，偶爾反彈，但大趨勢仍向下，宜候高位沽空看跌：「以沽空看淡道指為例，較進取的入市位為24,258點，保守點則可放在下一阻力位24,500至24,600點，目標是看淡道指將跌穿23,888點，並逐步下試23,500點水平。」



他預期今輪美股與美元匯價較大機會齊跌，加上一旦加息周期完結，更是強烈的美股見頂信號，因市場預期美國聯儲局明年放慢甚至不加息，或反映美國經濟亦開始見頂回落。



當然，投資者可有不同見解，但做期貨買賣不論看升或看跌，都要嚴守紀律。許繹彬舉例，買賣道期可以30至50點作為止賺止蝕位，並且要量力而為。



汪建成指，買賣道期難度不會高於香港期指，然而道期交易時間長，設置止蝕盤非常重要，以減少深夜被迫平倉的風險。



據他觀察，極少數可透過道期賺錢的投資者，共通點是都有鬆動的資金預備補倉，以及懂適時止蝕。而在現時市況下，他建議看技術分析還不如看政治消息，並應順應市況而行。



梁彥穎認為，買賣美股指數期貨的策略，與買賣香港期指大同小異，如當指數的平均線趨勢向上，逢跌穿就買入，博賺少少就走。又如用技術分析找出指數阻力位和支持位，然後決定做好倉或淡倉。而以他個人為例，傾向放一個較低價的買盤，看長線一點，跌穿支持位後逐步買，當然前提是要有足夠資金，持貨時才較安心。

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