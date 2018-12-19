意大利危機落幕　2021年赤字佔GDP降至1.5%

意大利與歐盟達成的預算案協議有更多細節披露，意大利總理孔特表示，政府下調2020年預算赤字佔GDP目標至1.8%；2021年進一步降至1.5%。



一直在預算案上態度強硬的意大利財政部長特里奧也表示，對與歐盟達成的預算協議感到滿意。



【19:27】外國傳媒報道，歐盟委員會副主席Valdis Dombrovskis稱，已找到意大利2019年預算案的解決方案，新的預算赤字佔GDP(國內生產總值)比重為2.04%。據悉，歐盟不會對意大利啟動「過度赤字程序」。



意大利富時MIB指數最新升1.7%，報18,961點。



意大利原先提交的財政預算赤字佔GDP比例為2.4%。而所謂的「超額赤字程序」(excessive deficit procedure)，即是要求有關國家提供糾正行動和政策的計劃，並須訂立實現的最後期限。如果最終沒有跟隨有關計劃，將會被罰款。

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