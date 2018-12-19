新盤UPDATES︰凱滙2期乘勢加推　LP6送機票吸客

本月一手住宅交投量急升，但發展商推盤定價仍然保持克制，隨着再有大型項目推出市場，認購反應勢再度踴躍。



●凱滙2期周日開售338伙 暫收逾900票

市區大型新盤熱銷，發展商乘勝追擊連環推盤。信和置業(00083)等合作的觀塘凱滙第2期，繼昨日(12月18日)發出首張價單後，剛隨即加推第2號價單，提供130伙，折實平均呎價18,988元，一房戶折實入場費730.28萬元起。



由於該批單位屬更高樓層，可享較佳景觀，故售價輕微上調1至1.25%，同時，發展商亦已發出銷售安排，落實12月23日開售338伙，價單市值共約51.7億元。該盤今日起正式接受認購，截至晚上8時，單日速錄逾900張入票，超額認購逾1.6倍。



●凱滙2期首批208伙今收票 日內或再加推

信和置業營業部聯席董事田兆源表示，觀塘凱滙第2期首推208伙，與1期屬原價推出，價單市值31.3億元。是次首次推出開放式廚房一房戶，折實入場費僅682.18萬元起。



項目今日(19日)起將重新收票，料稍後公布銷售安排，有機會今晚再加推單位。第1期暫售871伙，平均呎價約1.84萬元，暫錄20組買家連購2伙，料整體佔約八成客源為用家。



●買LP6送雙人來回機票 名額12個

南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，集團旗下將軍澳日出康城第6期LP6本月已沽出5伙，包括兩房及三房戶，開售至今累售1,544伙，套現逾110億港元。



項目與四大地產代理行合作，即日起至明年1月7日，認贈單位可獲贈雙人來回機票，名額共12個，總值逾20萬元。其中認購一房單位可享日本機票，兩房單位送出澳洲機票，而三房和四房單位則可獲歐洲機票。

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