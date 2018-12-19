【深度解構】聯儲局加唔加息都死？專家話你知原因！

聯儲局香港時間周四(12月20日)凌晨3時公布議息結果及最新經濟預測，主席鮑威爾半小時後主持記者會，市場關注當局會否釋放加息行動接近結束，甚至暫停加息的信號。然而，分析認為聯儲局加息與否均陷入兩難，在憂慮經濟前景不明朗下，加息會令下行壓力和流動性等問題惡化，但不加息恐打擊聯儲局信譽，並令人對經濟前景更悲觀，可謂「加又死唔加又死」。



連同「新債王」岡拉克在內，市場近日愈多愈多聲音覺得聯儲局不宜再加息，理由是中美貿易戰愈演愈烈，全球經濟下行風險正在升溫，近期金融市場回調，反映市場認為經濟似乎並非想像之中強勁。與此同時，聯儲局明年開始將會改制，每次議息後都舉行記者會，換言之可以行動的機會增加一倍，更有彈性。



正當美股近日下瀉惹人憂慮金融狀況明顯收緊之際，高盛「附和」今年經常炮轟聯儲局加息的美國總統特朗普，警告如果聯儲局繼續「收水」，市場流動性將會更加緊絀。該行指出，股市流動性本來已經因為投資者的避險情緒而受壓。



曾有分析指，聯儲局持續加息是中美對壘的一環，道理是抽走支撐中國經濟以至海外擴張的廉宜資金，進一步加息會繼續令資金流出新興市場，令情況更加複雜。



不過，由於美國就業數據強勁，勞工短缺推動的工資上升會令通脹進一步升溫。外電引述分析師預期，2019年美國經濟增長依然有2.6%，遠超過長期潛在增長率，可見聯儲局繼續加息的理據亦相當充分。更重要的是，不加息會予人感覺聯儲局屈服於特朗普，棄守中央銀行應有的中立性。



「基金教父」雷賢達指，儘管美國房地產和汽車銷售放緩，但兩者本已經歷多年擴張，回調並不出奇。美國經濟是有迹象放緩，但應該緣於減稅刺激效用減退；若把過去多年的牛市計算在內，現時美股的調整不算嚴重。他預期，消費和就業還會支撐當地經濟一段時間，難言美國會陷入衰退。除非通脹和就業顯著倒退，就算聯儲局暫停一次加息，也不代表利率正常化的周期告終。



訊匯證券行政總裁沈振盈坦言，對於市場來說，聯儲局「加息又死，唔加又係死」，直言當局繼續加息與否，股市都會基本因素倒退而下跌，但加息時「放吓鴿」引起的震盪會最小。



不過，他續說，萬一聯儲局不加息，市場自然會詮釋為美國經濟下行壓力激增，並會覺得特朗普成功入侵聯儲局，打擊其公信力，因此對股市更加不利。況且聯儲局保持「零息」政策多年後，應該繼續利率正常化，否則會扭曲市場，並削弱貨幣政策的效用，以及日後防範金融危機的能力。

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