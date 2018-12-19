樓價UPDATES︰麗寶大廈放盤兩日速獲承接

屯門單幢物業入場門檻低，吸引買家承接，屯門麗寶大廈有單位放盤兩日即獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角健威花園E座高層3室，實用面積456方呎，以兩房設計，以2萬元租出，實用呎租近44元。以業主去年初購入價600萬元，租金回報率約4厘。



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九龍區



●公屋黃大仙下邨2座高層20室，實用面積385方呎，以兩房間隔，原開價290萬元，放盤僅兩天，速於未補價第二市場以285萬元易手，實用呎價7,403元。原業主於2014年購入上址，當時作價69萬元，持貨至今轉售，帳面獲利216萬元。



●何文田京士柏山一個低層B室，實用面積1,215方呎，屬三房包括套房及連工人套房設計，成交價約2,880萬元，實用呎價約23,704元。



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新界區



●天水圍嘉湖山莊麗湖居6座中層F室，實用面積約442方呎，屬兩房間隔，向西南享園景。原業主叫價約480萬元放盤，獲外區首置人士議價至460萬元購入，實用呎價約10,407元。原業主於2010年2月以約136萬元入市，持貨逾8年帳面獲利約324萬元。



●馬鞍山居屋近期交投暢旺，錦鞍苑A座高層05室兩房戶，實用面積401方呎，座向西南望開揚樓景。單位原叫價520萬元，放盤1個月，於已補價自由市場以510萬元成交，實用呎價12,718元，單位6年多升值近1.1倍。



●大埔八號花園1座低層D室，實用面積448方呎，以兩房間隔，成交價458萬元，實用呎價10,223元。上址為原業主於2008年購入，帳面獲利341萬元。



●屯門麗寶大廈中層G室，實用面積248方呎，已改為開放式間隔。業主於11月底放盤，叫價378萬元，近日有上車客睇樓後即場還價洽購，業主見聖誕及新年假期將至，擔心成交步伐將會減慢，故即場減價31萬元，以347萬元沽出，實用呎價13,992元，樓價及呎價回到今年初水平。



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