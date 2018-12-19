夜市UPDATES：等鴿派加息美股衝近200點　港夜期見二萬六

美股暫時連漲兩日，市場憧憬美國聯儲局擺出鴿派加息立場，這或利好股市表現。道指曾升近200點，目前報23,834點，升159點；標指報2,565點，升19點；納指報6,847點，升93點。



美聯儲將在香港時間周四凌晨公布今年最後一次議息會議結果，市場大致預期將加息0.25厘。然而，最大關注點落在貨幣政策聲明中是否刪除「繼續逐步加息」措詞，以及如何調整點陣圖的預期！



事實上，美聯儲11月份會議紀要釋放12月加息信號，但稱可能修改漸進式加息措詞；該局主席鮑威爾近期曾暗示利率接近中性水平，種種迹象顯示明年加息路徑是未知數。



美聯儲前主席格林斯潘表示，近期股市的波動顯示，牛市已經結束，市場不太可能穩定下來並再次走高，並指投資者要「趕緊尋找掩護」。



另外，投資者仍在權衡國際貿易關係進展。美國財政部長姆紐欽表示將重新進行貿易談判，以實現貿易戰休戰。他的講話令投資者對貿易談判的樂觀情緒重返市場。



國際貿易氣氛進一步緩和，港股期指夜市目前報26,049點，升126點，高水184點。



意大利財政預算危機落幕，新的預算赤字佔GDP(國內生產總值)比重為2.04%。據悉，歐盟不會對意大利啟動「過度赤字程序」。



受到消息提振，歐股全線向好，英股升0.81%；法股升0.43%；德股升0.5%；意股大漲1.58%。



【22:36】聯儲局公布議息結果前，市場揣測當局可能「放鴿」，暗示放慢未來加息步伐，美股早段大幅做好，道指高開62點，報23,737點，納指漲11點至6,795點。



聯邦快遞(FedEx)以全球經濟增長已見頂為理由，短短三個月掉頭調低2019年純利預測，料每股賺不多於16.6美元，較最低的分析員預測還要差，股價早段瀉8.52%至169.25美元。



美國最大記憶晶片製造業Micron預測今季收入遠遜預期，股價插7.49%至31.56美元。



美國最大藥廠輝瑞宣布與英國葛蘭素史克，組成全球最大非處方藥物合營公司，前者佔32%股權。輝瑞股價報42.65美元，升0.59%。



花旗美股策略師列夫科維奇指出，超過55%標指成分股已自高位跌20%或以上，比率接近2015年冧市時的水平，但企債市場未有出現類似當年的慘況，該行大部分指標都顯示趁股市疲弱撈貨是合適的。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm