古勝：國策受惠股可小注一試

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美國聯儲局公布議息結果前夕，港股維持淡靜，恒指周三高低波幅僅141點，主板成交571億元，冇波幅對仍留喺市場的炒友嚟講，猶如世界末日！



投資市場風高浪急，資金又無處可去，部分焗住流入去炒金礦股。周三提過的紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)及招金礦業(01818)升幅介乎0.9至2.6%。如果年底前港股都未有新主題，不排除板塊仲有得去。



回顧今年下半場環球投資胃納逐步下降，到本月美國公布議息結果前，資金避險需求更明顯上升。近期留意到主要都係流入去黃金同美債(美國十年期國債孳息率已回落至2.82厘水平)，至於其他較高風險或對投資胃納敏感的資產，就接近乏人問津。最顯眼的相信非比特幣莫屬，年頭仲見過16,000美元樓上，但周三執筆時得番3,756美元，累跌幅度驚人。



國際油價亦唔好得幾多，紐約期油失守50美元後，一度低見45.93美元。油價跌與市傳俄羅斯12月石油產量創新高，令市場質疑減產協議及重估石油供求有關；但從另一個角度睇，中美貿易戰持續，環球央行普遍收水，經濟環境唔多明朗，試問市場又點會容得下油價再衝高？



油價跌，第一個受累的當然係石油股。在港上市的「三桶油」周三跌幅介乎2.3至4.6%，連帶部分油服股如中石化油服(01033)、巨濤海洋石油(03303)、華油能源(01251)等均創52周新低，睇怕短期內都係冇運行。



除石油板塊外，另一個唔掂得的是汽車股。一來汽車業係中美貿戰核心，無論中國開唔開放外資持股比例，又或內地收幾多進口關稅，都對行業有好大影響。



其次是雖然話就話年尾係消費旺季，惟內地消費者預期中央會大幅減稅，車主們等埋減稅措施出台先至會落單。換新車季節唔見換車潮，咁都未算慘，更壞的情況是，未知休戰90日過後，中美就汽車關稅及開放市場等問題又會唔會再有不利消息。



部署上，由於中央本周內有機會披露2019年刺激經濟計劃細節，此前資金隨時短炒一轉受惠板塊，當中離不開中資金融股、內房股以及基建鐵路股。



當然，熊市博反彈只宜選龍頭股，中資金融股當然最好揀工商銀行(01398)同建設銀行(00939)；內房股只宜選財務狀況較佳的大型龍頭，藍籌中國海外(00688)、華潤置地(01109)及碧桂園(02007)均可放入考慮之列。



至於基建鐵路股，年內表現硬淨，近日見中國鐵建(01186)、中國中鐵(00390)及中國中車(01766)略見回軟，不妨睇位捕捉低吸機會。不過，博還博，始終下周港股交易日得兩日半(周一半日市)，所以都係建議大家細細注過吓手癮就算。

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