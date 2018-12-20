陳蓓敏：越地擁土儲發展優勢

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，道指繼上周五大跌2%後，周一跌勢未止，再跌2%，僅兩日已累跌逾千點。周一低位23,456點已非常接近年內低位23,344點，尚幸周二終見反彈。



美國聯儲局開會前，美國總統特朗普再發功，狂批評加息為愚蠢行為。若聯儲局真的加息，可一了百了，減低明年下半年加息機會。觀乎近期特朗普氣勢甚強，12月加息呼聲漸弱，若不加息，特朗普連任機會更高。



周二油價受美國庫存意外地增加，單日急挫逾7%，油價下滑有助減低通脹憂慮。在港上市油股受壓。計至周三，恒指月內高位27,260點，低位為25,570點，有1,690點波幅。市場除了等待議息結果，尚要等待有關中央明年經濟布局的消息。市場缺乏方向下，內房板塊周三受有傳山東省菏澤市取消限售令，即帶動內房股做好。



越秀地產(00123)的土地儲備當中有八成位於經濟重點區、如大灣區、長三角和中部等，其中在廣州、香港、佛山、江門、中山土儲達900萬平方米。明年集團將集中發展本港油塘項目，可提供逾千個單位。建議候低吸納，目標價1.55元，止蝕1.34元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

