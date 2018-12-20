林嘉麒：石油股應該冇運行

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，自港股周二失守26,000點，觀望情緒更濃，中央經濟工作會議舉行中，周三大市仍在等待聯儲局議息結果，全日成交跌至不足600億元。周初曾期待年尾前港股或可再反彈，惟在周二油價急跌下，加深了對投資者的憂慮，年尾前要有像樣的反彈難度增加。



消息面上，市場懷疑石油出口國履行減產承諾，加上美國原油庫存與產量持續攀升，升了345萬桶，高於預期跌243萬桶，引發供應過剩的疑慮，油價盤中大跌逾4%，創十四個月新低，是2017年10月以來新低，為近年罕見，要小心看待。



事實上，自從油價於11月13日跌穿70美元以後，已步入技術性熊市。其後，油組(OPEC)及非油組國於12月6日達成較市場為大的減產協議後，油價一度重返63.73美元，於58美元水平有支持。減產承諾刺激過油價曾經反彈，惟要關注油價走勢實際與經濟有更大的關係。



近兩次油價大跌發生於2008年及2014年，主因分別是雷曼事件及OPEC拒絕減產和美國頁岩氣產量急升而刻意要油價下跌。事實與股市關係密切，走勢有聯動。供求失衡是油價跌的最基本原因，油價過高會影響經濟，同時經濟差，需求減少，亦會下跌。



在2007年，雷曼事件引發金融海嘯後，恒指於11月見頂於31,897點。美國於2008年推出量化寬鬆，恒指於2008年10月開始築底回升。油價走勢反應較慢，於2008年7月高見147.5美元後，回落到2008年12月最低位36.2美元，由高位計跌幅75%。走勢上，是恒指開始反彈，油價才跟升。



在2014年，油價先跌，在6月高見115.71美元後，2016年1月跌至低位27.1美元，跌幅76%。當年，恒指在油價持續下跌下，反而受惠刺激上升，更升至2015年4月高位28,588點。及後A股去槓桿及匯改影響，跌至2016年2月於18,278點見底。之後，油價與恒指一起反彈，趨勢一致。



至於今年，恒指年初高見33,484點，暫時低位為10月的24,540點。油價今年高位見於10月的86.74美元，與美股見頂時間一致。假若油價跌幅像上兩次一樣，跌幅七成多，油價或會低見26美元。油價近日回落至50美元以下，一旦市場憂慮明年經濟衰退，石油庫存繼續增加，油股易跌難升，短期價跌得再低，也不是入貨的時候，已持貨者應先定下止蝕位。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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