金曹：簡單跌市贏錢策略

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，好快到聖誕，大市成交縮減到不足600億元，而就算道指跌800點或500點，港股相對抗跌力強。主要原因是美股估值高，道指及標普500市盈率仍接近20倍高位，而港股由於估值較低，市盈率只有約10倍，淡友也不急於在26,000點水平開淡倉。



以恒指25,800點計算，較2017年底收市價29,919點只是回調約4,100點或13.7%，幅度未算十分大，但50隻恒指成分股今年跌幅多於20%，進入技術股災的有11隻：瑞聲科技(02018)跌67.07%、吉利汽車(00175)跌48.86%、中國生物製藥(01177)跌43.72%、恒安國際(01044)跌39.65%、碧桂園(02007)跌35.02、中國人壽(02628)跌32.33%、萬洲國際(00288)跌31.75%、舜宇光學(02382)跌31.23%、石藥集團(01093)跌27.88%、騰訊(00700)跌25.57%及中銀香港(02388)跌25.51%。



這些弱勢股，估計短線難以收復50%跌幅，2019年見反彈沽出股票期權Call或買入Put也是一種簡單跌市可贏錢的策略。



展望2019年有六大利淡因素仍然威脅港股，包括美國繼續加息、中美貿易摩擦持續、美國長短債息倒掛預示經濟衰退、大行調低企業盈利、歐洲債務危機及地緣政治緊張再現、以及香港或會被美國取消獨立關稅地位。



今年跌幅較大的股票，其中散戶參與較多的瑞聲、吉汽、國壽、舜宇及中銀等表現令人大失所望，估計也很難在明年收復失地。逢高做空例如Short Call、Long Put應是可行策略。



據彭博綜合分析估計，恒指成分股盈測會調低約9%，如果10倍PE就是約23,900點，以目前眾多負面因素推算，明年見到10倍市盈率23,900點機會很大。過往熊市，恒指可低至9倍PE，見21,500點也是有可能。一個較簡單的操盤方法，就是11倍PE就沽，可在恒指26,312點買入恒指反向ETF(07300)。



另外，2019年Call期權大量部署在27,600至28,000點之間，表示期權主力認為第一季就算見到27,600點但季結高於28,000點機會不大。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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