鄧澤堂：政治風險續困擾股市

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，雖然英國首相文翠珊日前到國會游說議員支持其脫歐方案時，強調出現無協議脫歐的機會很微，並宣布延至明年1月14日的一周內，在國會表決脫歐協議。



然而，英國日前召開內閣會議，為英國在無協議脫歐作準備，並通過動用額外20億英鎊，以預備政府部門應對無協議脫歐。同時，內閣同意向商業機構致函解釋政府的計劃及應對方案，預備可能會無協議下脫歐。



脫歐風險明顯增加，政治風險持續升溫，聯儲局議息前氣氛緊張，恒指再次回到25,800點水平。若然會後聲明令市場擔心來年美國經濟出現收縮，要留意屆時可能再次引發金融市場動盪，令市況再進一度回軟。



不過，短線而言，隨着聖誕假期及2018年即將結束，中港股市成交持續淡靜，相信破位機會不大，料港股將繼續呈上落局面，徘徊於25,700至26,800點之間，直至本年結束。



至於來年市況，或會再次因為政治風險而向下，要提防明年第1、2季，恒指會再創近年低位，跌至23,800點之下水平。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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