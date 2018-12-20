楊俊文：騰訊回穩支撐港股

勝利證券資產管理部基金經理楊俊文在東方產經「專家點評」專欄表示，愈近聖誕節假，港股波幅愈細，連美股早兩天共跌過千點都無甚反應，見真章似乎要等明年。



今年初港股見歷史高位後跌足成年，由高位計回調兩成，一年計都有10%。在環球股市中，表現算中規中矩，故實際並非一般人眼中看得那麼差。



時常說騰訊(00700)即是恒指，說的絕對貼切。騰訊由高位476跌至251元，跌幅近50%，意味着很多股份跌幅很少，抵銷了騰訊的下跌。跌幅深的股份絕對有，但指數股一般表現頑強，況且騰訊累積跌幅已大，再跌空間不多，港股若進一步下跌，支持位將會很有力。



2018年的焦點是息口，息口加，資產價跌理所當然。2019年，加息風險是加得比預期少，有利資產價格，當然，最後結果就要等聯儲局開估。



勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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