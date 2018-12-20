海航旗下三亞鳳凰延付四千萬元人幣利息

海航集團旗下的三亞鳳凰國際機場有限責任公司(下稱三亞鳳凰)日前發公告，表示其一隻本金額5億元人民幣(下同)的中期票據，依據票據的募集說明書條款，決定遞延支付當期利息，涉及利息金額4,000萬元(約4,500萬港元)。公司又指今次延付利息並不算違約。



根據公告，由該公司發行、簡稱「17鳳凰MTN002」的2017年度第二期中期票據，應於今天(2018年12月20日)付息，本計息期債券利率為8厘。不過，按發行條款所列，在極端情況下，三亞鳳凰可以無限推遲利息支付，而且都不應被視為違約行為，除非是要向股東分紅或減少註冊資本則不得遞延。



三亞鳳凰同時附上分別由內地律師行和會計師行發出的意見書，兩者均稱公司符合遞延支付利息的條件。而該筆應付未付的利息需按照8厘計息。

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