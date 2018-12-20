莫開偉：滬倫通對A股刺激有限

中國地方金融研究院研究員莫開偉在東方產經「專家點評」專欄表示，滬倫通即將開通，滬倫通是上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通機制，兩地市場的互聯互通機制包括東向業務和西向業務。東向業務是指倫交所的上市公司可在上交所掛牌中國存託憑證(即CDR)，西向業務是上交所A股上市公司可在倫交所掛牌全球存託憑證(即GDR)。



有讀者會想，倫敦的投資人可以直接通過存託憑證的方式購買A股上市公司股票，能否引入「增量資金」，引發新一輪牛市行情？



無疑，滬倫通是中國資本市場對外開放的又一里程碑事件，但筆者認為，滬倫通的開通對A股行情走勢影響非常小，並不能帶來A股走牛。即使A股走出牛市行情，也不可能僅僅是滬倫通的功勞。



首先，滬倫通並不是國外的投資人可以直接購買內地股票，必須要通過中介機構發行存託憑證方式，而且當前內地外匯市場受到管制，能夠進入A股的增量資金有限。對於A股上市公司來說，存量股票轉換存託憑證意義和可能性不大，上市公司還是增發新股轉換為存託憑證，也就是增量資金會全部用於上市公司融資，並非用於二級市場投資配置。因此，滬倫通並不會帶來二級市場增量資金，A股的二級市場上漲空間就非常有限。



就拿深港通來說，曾經深港通也被市場寄予厚望，惟真正實施後，並沒有像市場預期的那樣，帶動A股市場走出一輪牛市行情。用資本市場一句經典的話說就是：「歷史會重演」，預計滬倫通也是如此。



其次，A股市場大跌時間較久，根本的原因還在於上市公司的整體業績下滑，短期內看不到轉變迹象。就連中美貿易取得重大進展，中金所放鬆股指期貨管制都沒能提振股市，說明內地股市根本性問題還是沒有得到改善。如果新一輪減稅政策，民企企業幫扶政策逐漸落地，或許才是股市轉折的開始。



最後，滬倫通已進入到實際測試階段，即將開通。既然是市場預期的事情，實質的消息落地對市場的影響就非常小了，只有超預期的消息才會引起市場大幅波動。



綜上所述，滬倫通對於A股的影響非常有限，但象徵意義大於實際意義，對中國證券業來說，無不迎來利好，至少發行存託憑證，為證券公司帶來新的利潤增長點和收入渠道。長期來說，滬倫通對於中國資本市場發展和國際影響力擴大還是具有重大的戰略意義。

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