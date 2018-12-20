溫灼培：英國倘順利脫歐　利好歐元

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，意大利10年期債券孳息率於周三歐洲時段開市後急挫，回落至2.8厘水平。事緣意大利政府周二晚指，就2019年財赤問題已與歐盟達成共識，可避免遭到歐盟懲罰。



意大利與歐盟就財赤的爭拗，以及英國脫歐帶來的不明朗因素，一直是困擾歐元匯價的兩座大山。現在意大利問題終告一段落，相信將有助紓緩對歐元匯價壓力。



執筆時，尚未知聯儲局議息會如何看明年的加息次數，但預期最多只會加兩次，美國加息周期很大機會於2019年見頂。相反，歐洲央行於本月底才結束量寬，並於明年夏季後有機會加息。當美國加息周期見頂，歐洲加息周期才剛開始。



在歐美貨幣政策背馳下，這可不利美元，這是筆者於明年看好歐元的主因。不過，要全面看好歐元，我們還需觀察英國能否順利脫歐，如英國最終硬脫歐，勢拖累歐元區經濟。當英鎊及歐元同時跌，到時就算貨幣政策不利美元，相信美元仍可攀升，暫料歐元於1.12至1.15徘徊。

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