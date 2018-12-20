東方日報B2：麗港城呎價驚現1萬元　平過屯門樓

樓市繼續向下調整，抗跌力較弱的另類單位跌得更慘，茶果嶺麗港城一個無契銀主盤，大手減價130萬元後，僅以550萬元售出，較銀行估價低逾兩成，為今年屋苑最平成交價單位。而單位成交呎價更低至10,638元，平過屯門等新界上車盤。



市場消息指出，麗港城該售出單位為35座低層G室，實用面積517方呎，屬內園兩房戶，原叫價680萬元，最後減至去年樓價水平售出。該單位早前在拍賣場上試水溫，7月份及8月份均曾以690萬元開價推拍，惟兩次都未能順利售出。



土地註冊處資料顯示，該單位2004年買入價為185萬元，於2014年曾以468萬元成交，惟交易在2015年取消，其後同年有4次按揭紀錄。



而根據部分大型銀行網上資料，該單位初步估值約693萬及707萬元，反映是次售價折讓約150萬元或逾兩成。資料顯示，該屋苑樓市高峰期時，海景兩房做價曾高達900萬元。至近期跌市後樓價顯著回落，對上一宗兩房戶成交為7座中層G室，以660萬元低價售出，但上述銀主單位做價再進一步低出110萬元。



事實上，是次麗港城錄得的呎價水平，比起位於屯門市中心的另類貨還要低。市場指出，屯門市廣場一個高層事故同層單位，實用面積349方呎，僅以415萬元售出，呎價11,891元。而對上一宗同面積買賣為3座高層G室，於6月以528萬元售出，呎價15,129元，差幅達21.4%。



資料顯示，該屋苑近月成交呎價約1.27萬至1.4萬多元水平，有個別單位更高見超過1.6萬元。至於鄰近的上車盤屯門時代廣場，近期呎價最低亦錄約1.28萬元。



資深財經專家林一鳴認為，無契樓售價向來比市價平一大截，最主要是買家不能承做按揭，若樓價與正常單位相若，買家就不會考慮購入。他又稱，現時樓市下調，市民不敢貿然入市，該類單位折讓幅度相信會進一步擴大。



另外，晉誠地產胡卓輝指出，屯門浪濤灣2座中層D室，實用面積616方呎，三房套間隔，由於業主要移民海外，遂將單位放盤。該物業推出市場近三個月，終減價100萬元，以669.8萬元連車位售出，呎價10,873元。新買家睇樓兩年，早前旺市追不到價，現成功入市。



至於新界指標上車屋苑沙田第一城，樓價經歷低潮後，兩房呎價亦回升到1.5萬至1.6萬多元，明顯高於上述九龍市區盤。世紀21奇豐周淑萍稱，屋苑52座低層G室，實用面積304方呎，原則兩房改作一房間隔，以506萬元沽出，呎價16,645元。



不過，二線屋苑業主要出貨，就要大手劈價。中原李海鑫表示，粉嶺牽晴間10座中層G室，實用面積556方呎，三房套房間隔，大幅減價80萬元後，以670萬元易手，呎價12,050元。據了解，原業主持貨約8年，現轉售帳面獲利369萬元，單位升值1.2倍。



世紀21奇豐蔡蓓則透露，馬鞍山銀湖‧天峰2座高層G室，實用面積549方呎，放盤兩個月減價92萬元，以808萬元售出，呎價14,718元。

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