黃栢寧：歐元短線維持整固

花旗銀行投資策略及環球財富策劃主管黃栢寧在東方產經「專家點評」專欄表示，歐洲央行上周議息維持利率不變，並宣布於年底結束買債計劃。我們預期，歐洲央行或於2019年開始利率正常化，第3季則調高官方再融資利率；相反，明年聯儲局則可能結束加息周期。歐美貨幣政策上的差異，或利好中長線歐元表現。



聯儲局明年加息的時間仍存有一定的不確定性，或較利淡美元。由於歐元佔美匯指數的比重最高，料較受惠於美元弱勢，可留意歐元的趁低吸納機會。歐元區政府債券淨供應亦會回升至正數水平，有機會令資金流出歐元區債券的情況進一步降低，亦有望為歐元帶來支持。



惟要留意，意大利財政問題、英國脫歐困局以及歐元區經濟放慢，均可能會限制歐元表現。此外，中美貿易談判亦有機會對歐元帶來重要影響。



技術上，歐元兌美元的相對強弱指數持續橫行，歐元或先行於1.1216至1.1621區間上落，短期阻力或為55天線的1.14。

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