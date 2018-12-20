施羅德：亞股去向還看中國經濟

今年以來，受貿易衝突、央行收緊政策及美元強勢的影響，MSCI AC亞太(日本除外)指數已下跌11.3%(以美元計，截至11月底)。今年亞洲股市表現低迷，而在2019年，亞洲地區的趨勢是否會逆轉？



中國經濟放緩；油價上升；印度、印尼及菲律賓等市場持續加息以及中美貿易摩擦不斷升級，這四項因素影響令亞洲經濟增長前景已經惡化。



在短期內，市場表現或會繼續受這些因素的互相作用所主導。利好因素方面，中國當局已開始採取較為促進經濟增長的立場，近期已宣布下調存款準備金率及鼓勵銀行放貸。



與此同時，進一步減稅及增加基建開支的預期升溫。這些略微放寬的政策將需要一段時間才能夠反映在宏觀數據中，而預期未來幾個月的整體增長仍會放緩，但當局轉向發出支持經濟增長的信號仍對市場非常重要。



油價亦已由近期高位回落，這有助較脆弱的新興經濟體系緩解部分壓力，並將會減少對消費的拖累。



與此同時，過去幾周的美國債券孳息率及利率預期已有所降低，部分原因是由於美股暴跌，以及美國以外地區的經濟增長出現放緩。這些因素均有助於穩定風險資產的投資情緒。



較難預測的是貿易方面的前景。近期中美兩國元首於11月底的G20峰會達成停火協議，這受到市場歡迎，但投資者並無信心這將能夠結束雙方的貿易摩擦。



鑑於目前的困境，儘管市場出現調整，但我們繼續謹慎應對股市投資，並未大幅提高風險水平。



作為由下而上的投資者，我們的關注點仍是那些能夠在本輪經濟放緩中生存的最佳企業，並將繼續把握該地區的長期利好趨勢。這些趨勢包括內地消費持續增長，以及印度、印尼及中國等國家的服務業增長。其他主題包括中國互聯網企業引領科技行業增長，或南韓及台灣科技硬件行業的企業具備成為業界領導的增長潛力。



估值方面，亞洲股市目前的整體水平接近該區域市場上一輪下跌時(2015年底及2016年初)的水平。按目前水平計，市場開始具有一些價值。



雖然受貿易問題影響，我們仍在部分亞洲出口企業中發現許多投資良機，看好那些能從產品中獲得較高增值及擁有複雜供應鏈的企業，其產品仍很難被其他地區的供應商所替代。另外，休閒、醫療保健、互聯網服務及教育等行業的一些內需型增長股亦將帶來投資良機。經過2018年的市場下跌之後，這些股票的估值已回落至具吸引力的水平。



我們亦看好該地區的一些銀行股，這些銀行具備非常強勁的資本實力，意味着它們能夠在有需要時吸收虧損的影響。我們預期不良貸款(無法償還債務)不會導致虧損大幅增加，但這些銀行具備增長穩定及估值合理的優勢。



鑑於環境不明朗，雖然資產負債表穩健，亞洲企業的管理團隊通常會對資本開支決定保持謹慎。因此，自由現金流生成能力處於歷史高位水平，這將為穩健的股息帶來支持。



由於環球股市處於即將陷入熊市區間的邊緣，勇敢的逆市投資者難免會問：「現在入市適當嗎？」答案主要取決於市場估值。



就此而言，我們使用兩項主要指標：一項是由上而下對整個地區的股市進行整體評估，另一項是由下而上關注個別企業及股票的表現。



從前者來看，經過10月大跌後，亞洲區指數已非常接近我們通常看好亞洲股市表現時的水平。可惜的是，由下而上的估值指標在估值方面並非如此吸引。儘管部分個股已大跌，但分析師研究的股票中，僅58%具備回升至合理水平的潛力。該數字僅略高於長期平均值，距離我們認為70%的股票具備獲取絕對回報的機會仍有距離。



在其他條件維持不變的情況下，股價仍需較目前水平進一步下跌14%才能夠達到合理水平。



然而，估值指標使股價與基本因素變量(如盈利、股息、銷售或其他指標)聯繫起來。雖然股價仍是較為動態的部分，基本因素部分亦會隨着時間而發生變化。若基本因素顯著惡化，即使股價維持不變，目前低廉估值或於未來顯得偏高。



與以往盈利下調周期相比(包括環球金融危機及歐元區債務危機)，本輪下跌在跌幅及持續時間方面似乎仍處於早期。在亞洲金融風暴最嚴重時期，亞洲企業盈利在四年內幾乎跌一半。



中國貨幣貶值或經濟衰退的風險不斷升溫，雖然這兩種情況非我們的基準預測，但若其中一種情況成為現實，均會重創亞洲。鑑於目前中國經濟規模，以及區內各國的貿易往來，若中國發生危機，該地區亦難免會受到牽連。



在此環境下投資者宜保持謹慎，密切關注中國經濟趨勢。假設上文所述尾部風險未成為現實，將繼續趁低吸納我們看好的股票。其中主要包括長期估值模型認為具有最大升幅的市場──澳洲、香港及新加坡。



施羅德亞洲(日本除外)股票投資主管Toby Hudson、亞洲股票基金經理及環球小型股主管Matthew Dobbs

、亞洲股票另類投資聯席主管Robin Parbrook及亞洲股票(新加坡)主管King Fuei Lee撰寫

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