歐股收市做好　意股急漲近300點

歐股收市向好。英國富時100指數收報6,765點，升64點或0.96%；法國CAC指數收報4,777點，升23點或0.49%；德國DAX指數收報10,766點，升25點或0.24%。



歐盟與意大利就預算案問題達成初步共識，歐盟官員確認意大利政府同意將明年預案赤字佔國內生產總值(GDP)比率目標，由原先的2.4%降至2.04%，意味歐盟不會對意大利啟動懲罰機制。意大利富時MIB指數收報18,941點，升297點或1.59%。



意國銀行股急漲，BPM銀行全日漲2.69%；意大利聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo)升1.71%；UBI Banca升2.11%；裕信銀行(UniCredit)升2.67%。



個股方面，英國藥廠葛蘭素史克宣布，將與美國同業輝瑞成立合資消費者醫保公司，前者股價收升3.78%。



英國皇家郵政股價跌2.37%；此前有外媒報道，該公司於聖誕前的郵遞高峰期正面臨人手不足的問題。

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