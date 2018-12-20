美股收市：美息步伐料放慢　道指急跌351點

美國聯儲局一如預期加息，但下調明年加息次數預測，由9月時估計3次，降至兩次，暗示未來加息步伐將放慢。市場憂慮明年經濟前景轉差，美股全面倒跌，道指蒸發早段逾300點升幅，最多倒跌513點，收報23,323點，跌351點或1.49%；標指收報2,506點，跌39點或1.54%；納指收報6,636點，跌147點或2.17%。



大型科技股領跌大市，社交媒體Facebook爆出資料共享醜聞，股價急跌7.25%；亞馬遜挫3.64%；Netflix跌1.54%。



聯儲局下調今年經濟增長預測，由9月份的3.1%降至3%，而明年則由2.5%下調至2.3%。該局同時下調今年核心通脹預測，由2.1%減至1.9%，明年則由2%下調至1.9%；並維持今明兩年失業率預測，分別於3.7%和3.5%。



該局主席鮑威爾在記者會上直言，對經濟增長的焦慮情緒正籠罩着美國，又稱未來加息步伐的不確定性相當高。



另邊廂，投資者仍在權衡國際貿易關係進展。美國財政部長姆紐欽表示將重新進行貿易談判，以實現貿易戰休戰。他的講話令投資者對貿易談判的樂觀情緒重返市場。



對於股市近日表現疲弱，花旗美股策略師列夫科維奇指出，超過55%標指成分股已自高位跌20%或以上，比率接近2015年冧市時的水平，但企債市場未有出現類似當年的慘況，該行大部分指標都顯示趁股市疲弱撈貨是合適的。

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