美國聯儲局宣布加息0.25厘　料明年加息兩次

美國聯儲局未有理會總統特朗普的反對，於香港時間周四凌晨3時宣布，把聯邦基金利率上調0.25厘，至介乎2.25厘至2.5厘，符合大部分市場預期，亦是今次加息周期第9度上調利率。雖然聯儲局維持「進一步漸進加息」的前瞻前引，但最新利率預測顯示，官員料2019年的加息次數，由9月時估計3次，降至兩次，暗示未來加息步伐將放慢。



聯儲局一連兩日會議後發表聲明，稱美國經濟增速強勁，就業市場持續增強，職位近月增長強勁，失業率維持低企。此外，美國家庭開支繼續增長強勁，但商業固定投資自今年初的高速增長放緩下來。此外，當局稱現時經濟前景風險大致平衡，但關注環球事件。



通脹評估計方面，整體及扣除能源和食品的通脹依然接近2%，長期通脹預期的指標亦變化不大。



投票取向方面，公開市場委員會（FOMC）成員一致通過加息決議。此外，聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）上任後首次參與議息會議。



聯儲局下調今年核心通脹預期，由9月份的2.1%減至1.9%；明年核心通脹亦由2%下調至1.9%；並維持今明兩年失業率預測，分別於3.7%和3.5%。另外，該局下調今年經濟增長預測，由3.1%降至3%，而明年則由2.5%降至2.3%。



聯儲局主席鮑威爾稍後會召開記者會，為今次加息行動及未來息口去向解話。他11月底演說時表示，現時美國利率只「稍低於」中性水平，與10月初指「尚有一段距離」明顯有分別，被解讀為暗示可能會放緩加息步伐。



事實上，美股自10月初開始大冧，道指及標指最近雙雙陷入技術性調整，觀乎歷史，聯儲局在股市表現如此惡劣的情況下加息，是極其罕見。標指在去3個月、6個月和12月均告下跌，綜觀1980年以來的76次加息，只有兩次在如此惡劣市況下出現，難怪市場、普羅散戶投資者，以至特朗普都高度關注今次議息會議。



除特朗普本周兩度出口術向聯儲局施壓，要求放棄加息外，國際投資大鱷索羅斯的前「軍師」德魯肯米勒，以及「新債王」岡拉克均認為聯儲局本周不應加息。

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