【市前重點睇】道指收跌351點　美匯守住97關口

●美匯指數守住97關口，港匯低見7.8265，離岸人民幣(CNH)跌至6.90水平，圓匯企112.4，歐元跌穿1.14水平，英鎊低見1.260。金價回落至1,244美元。油價回升，布油企57.24美元，紐油升至47.45美元。道指期貨倒升49點。俗稱「黑期」的新加坡港股期貨跌逾300點。



●美國聯儲局一如預期把聯邦基金利率上調0.25厘，至介乎2.25厘至2.5厘，同時下調明年加息次數預測，由9月時估計的3次，降至兩次。 https://bit.ly/2EwgcF3



-聯儲局主席鮑威爾表示，委員們已經看到一些形勢發展可能預示「一些疲軟」，包括最近幾個月的金融市場波動以及緊縮狀況，稱未來加息步伐的不確定性相當高。 https://bit.ly/2S8jLVW



-聯儲局前主席格林斯潘：從沒見過當下美國這種政治狀況，對此「非常擔心」；「我認為經濟前景正在受到糟糕政治的嚴重影響。」



●道指收報23,323點，跌351點；標指收報2,506點，跌39點；納指收報6,636點，跌147點。 https://bit.ly/2UYIHAY



●港股ADR指數收報25,498點，跌367點。 https://bit.ly/2EwT21p



●美國10年期國債孳息率跌6.26個點子，報2.7548厘。



-30年期美債孳息率挫8.7個點子，報2.9807厘，為8月底以來首度跌穿3厘關。



●美國商務部數據顯示，第3季美國企業匯回資金驟降近5成，是今年最低季度金額。未能達到美國總統特朗普稅改承諾的萬億規模。



●美國第3季經常帳赤字擴大至1,248億美元，預期為1,250億美元。



●美國參議院多數黨領袖表示，將提出權宜支出法案，讓政府運作至2019年2月8日。



●美國初步裁定產自中國和泰國的鋼制丙烷氣瓶存在傾銷，對強制應訴企業山東環日集團公司的初步傾銷稅率為33.37%，香港廣沙百福為41.08%。



●紐約期油收報每桶47.2美元，升2.08%；布蘭特期油收報每桶57.24美元，升1.74%。 https://bit.ly/2Co5K0N



●紐約期金收報每安士1,256.4美元，升2.8美元或0.2%，創自今年7月以來收市新高。 https://bit.ly/2QLSPyU



●英國富時100指數收報6,765點，升64點；法國CAC指數收報4,777點，升23點；德國DAX指數收報10,766點，升25點。 https://bit.ly/2UTIS0y



●意大利與歐盟達成預算協議，歐盟委員會決定不對其預算問題實施懲戒程序。



●德國總理默克爾內閣批准把對非歐盟公司收購德企股權的政府審查門檻，從25%降至10%。



●美國駐德國大使館表示，正在敦促盟友和夥伴國保持警惕，確保網絡安全，警惕電訊設備生產商的安全風險。



●人行創設定向中期借貸便利(TMLF)，「低調」變相降息加大貨幣政策支持力度。 https://bit.ly/2R5lxtU



●傳上海市考慮將自由貿易區擴大5倍。



●金管局上調貼現窗基本利率至2.75厘。 https://bit.ly/2Cn1HBV



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