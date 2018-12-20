華為危機︰三星趁勢搶佔5G市佔率　立下宏大願景！

外電報道，由於圍繞中興通訊(00763)和華為向5G網絡提供重要組件的擔憂日益加劇，三星電子正展開新一輪動作，推動在無線網絡基礎設施市場的發展。同時，三星確立了到2020年佔領全球市場20%的宏大願景。



在美國，中國供應商已遭禁止，而三星獲得了4家主要營運商中3家的5G設備協議。三星網絡戰略副總裁Alok Shah表示，美國選擇確實很少，所以營運商肯定在尋找可選項，他們尋求有競爭力以及為他們帶來創新的公司。



據公司6月份的戰略大綱，三星的近期目標是在美國、日本和南韓等即將推出5G服務的國家確保獲得初步協議。



他又指，肯定該些擔憂從美國市場蔓延；公司在歐洲電信標準協會註冊的專利最多，在歐洲處於領先地位，並且表示有信心成為在全球拓展5G的主力軍。



5G是三星電子在8月份特別強調的幾項新興技術之一，其投資規模達25萬億韓圜(逾1700億港元)。隨着三星智慧手機銷量持續下滑，利潤豐厚的半導體業務顯現衰退迹象，同時中國的顯示屏市場競爭加劇，5G成為其實現增長的新途徑。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm





