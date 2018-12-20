「掌摑」特朗普稅改！美國企業匯回資金驟降5成

美國企業匯回國內的離岸現金規模近兩個季度急劇下降，未能達到美國總統特朗普稅改承諾的萬億規模。



根據美國商務部周三發布的最新數據，美國企業在第3季度匯回927億美元，是今年最低季度金額，比第2季度減少近50%。美國企業2018年第2季度匯回1,837億美元；第1季度匯回2,949億美元。



在新稅法生效之前，美國企業去年第3季度匯回551億美元。



特朗普去年12月簽署稅改法案，通過降低稅率的方式鼓勵企業將留存海外的資金匯回國

內。他預計會有超過4萬億美元資金回到美國，幫助創造就業、增加投資。



根據新稅法，企業匯回現金一次性徵稅15.5%，非現金或非流動性資產稅率則為8%。之前它們需要支付35%的企業所得稅。



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