美聯集團：主席溢價28%要約收購逾5744萬股

美聯集團(01200)公布，公司主席黃建業持有的sunluck services limited向合資格股東提出自願現金部分要約，按每股2港元之要約價，較周三(19日)收市價1.56元溢價約28.21%，向合資格股東收購57,443,680股要約股份，相當已發行股份約8%，或由合資格股東持有之已發行股份約10.97%。



假設部分要約獲全面接納，要約方在部分要約項下應付之總現金代價將約1.148億元。要約方及其一致行動人士於公司持股將由27.07%增至35.07%。



鑑於地產市場環境隨政府宣布之降溫措施後充滿挑戰，以及全球經濟的不確定性正抑壓投資者情緒，股份過去6個月交投淡薄。黃認爲部分要約將為希望以溢價套現部分投資的股東提供良機，而毋須承擔在公開市場出售股份時慣常須付的經紀佣金、交易徵費和交易費用(印花稅除外)，同時保留其在公司的部分股權，以參與集團未來之發展。



要約方計劃集團現有業務、人員配置及資產調配將如常繼續，及認為集團應繼續檢閲其策略和重心，以最佳切合的營運環境。



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