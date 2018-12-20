亞洲股市：日股收挫595點　消費股沽壓龐大

美國落實加息，亞洲3大主要股市收市全線向下，日本日經225指數日中曾大跌逾700點，低見20,282點，全日挫595點或2.84%，報20,392點。日本東證指數收跌38點或2.5%，報1,517點，較今年初高位1,911點累計回落兩成，進入技術性熊市。



日本央行維持貨幣政策不變，分析指，市場憂慮日本經濟在過去3個季度中有兩個季度出現萎縮，日本央行別無選擇，只能堅持當前的刺激措施。然而，風險已在金融市場反映，基準10年期國債孳息率本周跌至0.01%，為2017年9月以來的最低水平。



日媒報道，2018年訪日外國人數截至12月18日首次突破3,000萬人，來自中國、南韓、台灣和香港的遊客佔整體高約7成。但消費股跌幅顯著。三越伊勢丹挫逾4%；資生堂、高絲(Kose)跌2至3%。



日本軟銀集團旗下經營流動電訊業務的軟銀公司上市第2日表現波動，股價日中曾挫逾8%，並一度倒升逾2%，收市漲1.09%。母公司軟銀集團跌逾4%。



日產汽車全日跌逾2%。日媒報道，東京法院駁回檢察官要求延長前雷諾-日產-三菱聯盟董事長高恩和與代表董事凱利的的拘留期請求。



南韓首爾綜合指數收跌18點或0.9%，報2,060點。三星電子、LG電子分別收跌1%及4%。



澳洲悉尼普通股指數跌77點或1.36%，至5,572點。個股方面，銀河資源大跌10%；阿提密斯資源跌9%。



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