金管局︰全球金融環境存不確定性　要做好風險管理

香港金融管理局總裁陳德霖表示，雖然市場認為美國加息接近尾聲，但聯儲局聲明仍然保持漸進加息方向，「縮表」進程仍會持續。



他又指，港元利率已經上升超過1厘，目前港元同業拆息已追近美息，香港銀行未來的加息步伐將取決於自身的條件。



他警惕，全球金融環境的變數仍然很多，包括貿易戰及英國「硬脫歐」等，全球金融情況仍存在很多不確定性，香港要做好風險管理。



他稱，關注留意樓市發展，但仍要數據去確認樓市是否處下行周期，才決定是否調整宏觀政策措施。



問及香港加息會否引致資金外流，陳指，香港資金供應充裕，相信香港由低息環境走至正常環境的過程不會帶來太大衝擊，且相信對香港經濟及整體市場發展是健康的。



至於加息對銀行資金成本的壓力，他估計，若銀行的資金是來自同業拆借，資金成本壓力會較大，其貸款利率或更顯著上調。



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