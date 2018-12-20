【即市分析】魚缸下一個焦點係…

東方產經專欄作家Handsome哥：美國終於公布議息結果，市場如何演繹當然重要。不過，市傳明日(周五)內地將會召開中央經濟工作會議，市場下一個焦點順理成章落在2019年內地的經濟計劃，包括貨幣、財政、貿易和樓市等政策。可見，短期中國相關的政策消息將接力左右港股去向，長假前後想「最後一擊」食尾胡，就睇中資股能否成功突圍！



事實上，內地穩經濟都不外乎放鬆幣策、增加資金流動性、刺激或穩定內房，增加基建投資及刺激內需等招數。故具流動性的大型中資金融股、內房股、基建鐵路股、內需股皆可放入觀察名單。



至於權重股騰訊控股(00700)炒唔炒得起，市場氣氛的好壞較其自身基本面的影響更為重要。若其股價能守穩300元關，暫不用過分看淡。



不過，整體而言，考慮到下周一港股得半日市，之後就連放兩日假期，跟炒最好只限於小注即日鮮，大動作還是等長假後再作部署。

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