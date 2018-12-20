【fb直播】美加息金融市場點演繹？郭家耀分析

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，同時暗示明年只會加息兩次，不過，聯儲局主席鮑威爾言論，就惹來金融市場再次憂慮，美國經濟會加劇放緩，拖累隔晚美股顯著波動，究竟市場有無過度憂慮美國經濟前景？目前美國加息步伐預期又係點？對金融市場有幾大影響？



另外，鮑威爾言論令市場失望，隔晚美股三大指數反覆轉跌，當中，道指更收跌351點，跌勢又會唔會延續到港股？一批息口敏感股會有咩反應？追唔追國際金融股好？香港地產股又要唔要暫避？



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