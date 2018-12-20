【即市分析】中國海外估值具抗跌力

英皇證券研究部聯席董事陳錦興指出，今年股市下跌的股份很多，科技及新經濟股更遇到重創，惟傳統股反有逆市表現，甚至被去槓桿影響的內房板塊，也有跑贏大市者。中國海外(00688)就是其中之一，年初至昨日(周三)止股價尚有約7%升幅。



今年首11個月月，中海系列公司的累計合約物業銷售約為2,728億元，為全年合約銷售目標的94%，而相應的累計已售樓面面積約為1,469.85萬平方米。數字反映其售樓情況不差，未見受到今年內房政策收緊的影響。預計明年樓市或有鬆動的可能性，集團再調高合約銷售目標的機會不低。



至於集團的土地收購，首11個月為1,378萬平方米，主要在核心及二、三線城市，收購金額為918億元人民幣，約為同期合約銷售的34%，反映中海一貫審慎補充土地儲備的策略，同時維持較強現金流，以應付變化不定的市場環境。截至9月底，中海現金結餘為1,059億元，淨借貸比率為35%，財務狀況十分穩健。



上半年，集團的綜合土地儲備達8,736萬平方米，覆蓋全國主要省市，銷售毛利率亦持續改善，預計未來可維持於三成以上。即使明年樓市仍有挑戰，集團也具備增長動力。以現價計，市盈率7倍，資產淨值折讓達35%，估值具抗跌力，建議可於26.5元吸納，目標價30元，止蝕位25元。



(作者為註冊持牌人士)

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