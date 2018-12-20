港股一度挫448點　醫藥及濠賭股沽壓大

道指期貨倒跌過百點，日股急瀉近600點；港股低開141點後反覆尋底，恒生指數曾跌448點，低見25,416點；收市報25,623點，跌241點或0.94%。國企指數險守萬點關，收報10,090點，跌104點或1.03%。主板全日成交685億港元。



港股通(滬)錄逾9億元人民幣(下同)淨流入，全日餘額410.84億元。港股通(深)錄逾2億元鴻流入，餘額417.44億元。



騰訊曾跌穿300關，低見299.6元，收報301.6元，跌0.4%。重磅股滙豐控股跌0.8%；友邦保險跌0.5%；中國平安跌2.2%；中國移動逆市升0.3%。



醫藥及濠賭股沽壓大，石藥集團及中國生物製藥齊破底，收市跌4.6%及2.1%。銀河娛樂、金沙中國及永利澳門收挫逾4%。



人民銀行創設定向中期借貸便利，憂慮貸款質素惡化，內銀股受壓。建設銀行跌0.8%；工商銀行0.7%；農業銀行跌1.1%。招商銀行跌2.6%；郵儲銀行跌2%；民生銀行、中信銀行及交通銀行跌逾1%。



滙豐及中銀未有跟隨美國加息，惟地產股全線下跌。長實收跌2.9%；恒基地產、恒隆地產及新世界發展跌2.2%至2.5%；信和置業及新鴻基地產跌0.8%及0.6%。



新股萬城控股首日掛牌，收市報1.26元，較招股價1.2元高5%，成交5,420萬元。



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