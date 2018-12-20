A股快報：創投股強勢　券商股做好

滬綜指低開5點後跌幅一度擴大至33點，低見2,516點，收市報2,536點，跌13點或0.52%；深成指則升7點或0.1%，報7,426點；滬深300指跌23點或0.77%，報3,067點；創業板指升9點或0.74%，報1,278點。



滬指成交1,035.05億元人民幣(下同)，深指成交1,276.44億元。滬股通餘額528.24億元，淨流出逾8億元；深股通餘額521.43億元，淨流出逾1億元。



板塊方面，酒店旅遊、醫療器械、釀酒、金融、建築建材及商業百貨股分別跌0.4至0.9%。陶瓷及次新股則升逾2%。



美國聯儲局一如預期加息；人行創設定向中期借貸便利(TMLF)「定向降息」，銀行股受壓，常熟銀行跌逾3%；寧波銀行、建設銀行及平安銀行跌逾2%。



創投股強勢，亞振家居、南紡股份及東湖高新漲停；通產麗星升逾4%；市北高新升逾3%。中證監指當前最重要的是把科創板並試點註冊制作為深化改革的頭等大事。



上海自貿區擴區將落地臨港。上海自貿概念股有炒作，上海三毛漲停；上海臨港升逾7%；上海雅仕升逾4%。



國務院金融穩定發展委員會辦公室召開資本市場改革發展座談會。券商股做好，天風証券升逾5%；國海証券及第一創業升逾4%；太平洋及長城証券升逾3%。中央提出，當前資本市場風險得到較為充分的釋放，已具備長期投資價值，改革面臨比較好的有利時機。



內房股上升，九鼎投資及東湖高新漲停；陽光股份升逾4%；空港股份升逾3%。



歐派家居跌0.5%，高盛給予其「中性」的初始評級，目標價82元。



新潮能源升0.5%，其子公司Moss Creek擬在美國發行不超過6億美元高收益債。



藥明康德跌0.64%，公司擬以20億元現金增資全資子公司上海藥明。



萬家樂跌停，公司確認董事長陳環已被逮捕。



中國巨石升0.19%，其實際控制人中國建材集團被確定為國有資本投資公司試點企業。



上海萊士跌停，其股東科瑞金鼎、萊士中國於周三(19日)分別遭被動減持100萬及25萬股。



滬深300股指期貨下跌，2018年12月跌25點，報3,073點，涉30,021手；2019年1月跌24點，報3,075點，涉38,153手；3月跌23點，報3,081點，涉8,433手；6月跌21點，報3,080點，涉1,360手。



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