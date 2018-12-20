港股格局：耀才許繹彬料明年大市凶多吉少

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，雖然總統特朗普近期不斷口誅筆伐試圖干預聯儲局加息的決定，惟主席鮑威爾冷不提防下展現強硬姿態，宣布加息25點子，並重申政治不能凌駕利率的考量，這是自2015年12月以來的第9次加息行動，累積加幅2.25厘。反觀香港大型銀行迄今僅只跟著上調了一次最優惠利率0.125厘，今次如果港息追隨上調，估計也只是八分之一厘，不會緊貼。



市場對於加息行動明顯「不買賬」，美股周三應聲下跌351點，盤中更曾急挫500點，直逼今年低位，日、韓亞股今早隨美股隔夜下跌，港股亦難獨善其身，但港股開市早段跌幅仍當算温和，繼續在聖誕節長假前夕表現鬱悶，今年尚餘的5個交易日相信難破徘徊25,000至26,000區間的困局，看來要悶至新年開局待基金經理及散戶們歸位後，恒指及交易額才逐步恢復常態。



展望前景，本港以至外圍均欠缺刺激大市向上的利好消息，明年聯儲局加息行動勢必持續，進一步扯走亞洲區內的資金，加上環球經濟表現漸露疲態，已掀動投資者的悲觀情緒；更重要的是，國家領導人在改革開放40周年大會上的講話了無驚喜，可見阿爺的「谷市」招數亦已乏陳可陳，暫無新意。看來港股明年凶多吉少，股民們宜「自求多福、持盈保泰」。



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