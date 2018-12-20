【即市分析】明年美國或緩升息　投資影響幾何？

美國聯儲局已公布議息結果，一如預期加0.25厘，2018年的會期已告終。該局主席鮑威爾指，未來加息步伐的不確定性相當高，重申貨幣決策沒有既定路線，言論偏「鴿」，意味美息上調步代或會放慢，那對投資者有何影響？



首先，針對香港樓市，即使未來1年美國放慢加息步伐，該不會改變香港樓市正進入的調整周期，皆因利率只是影響樓市的其中一個因素，樓市表現還受到全球經濟前景不明朗、本地失業率可能見底回升、市民收入趨降、投資信心下降，以及住宅供應持續增加等因素影響。故要評估地產相關的股份的表現，除了利率因素，還須視乎其他基本因素，整體而言，未來1年的樓市以致地產相關的表現展望還是以調整為主。



走勢上，本地地產股如恒基地產(00012)股價即市跌1.6%，新世界發展(00017)跌0.9%，長實集團(01113)跌1.4%，睇怕板塊早前炒美國暫停加息的熱情已過，短期沽壓料逐步增加，暫宜觀望。



其次當然要談談對股市的影響。也許美息放慢上調步伐，可以緩解對市場流動性持續趨緊的憂慮，惟「收水」的大方向並沒有改變，這一點必須要釐清。未來無論是香港樓市抑或股市，皆要面對市場「缺水」的風險。近季港股交投淡靜，正是最佳例證，短期內難以單純因為美國加息或放慢而扭轉。



至於美國加息周期延續，表面上好似有利國際銀行及保險股，但實際上卻不然，事關聯儲局下調明年加息次數外，亦同時下調了2019年經濟增速和通脹預期，GDP增速預期中值較此前預期下調0.2百份點至2.3%，揭示環球經濟前景不如想像般樂觀，故即市見滙豐控股(00005)、渣打集團(02888)及友邦保險(01299)股價都要跌，又係唔掂得。



觀乎中、港兩地經濟基本面挑戰甚多，中資股佔比大的港股，整體估值仍存下調壓力，增持一定比例的現金作避險，實有其必要，維持小量資金短炒即日鮮無不可，但長線分注低吸部署則尚未到時候。



最後，在貨幣方面，美國或放慢加息步伐，美元走勢將受壓，相對而言，外幣包括人民幣等新興貨幣貶值潮會有喘息的機會。惟始終中美貿易及科技戰會紏纏多久尚未可知，內地當局推出穩增長的措施亦須要時間才能見到成效。預計至少未來六個月，相對上新興市場貨幣包括人民幣匯率仍會反覆。若手持外幣並沒有實際用途，可考慮趁匯率稍稍轉強減持，揸港幣少一瓣煩惱。



聯儲局宣布加息0.25厘

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