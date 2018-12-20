【即市分析】5G概念有危亦有機？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：早前工信部向三大電訊商發放5G系統試驗頻率使用許可，市場對5G發牌將近的預期逐步升溫。中國移動(00941)、中國聯通(00762)及中國電信(00728)近期股價表現硬淨；中國鐵塔(00788)更屢創新高。



另外，憧憬電訊運營商將開啟建網的新投資周期，電訊設備作為最先受惠5G商機的行業，相關股份亦表現強勢。中國通信服務(00552)回落至5.7元水平重拾升勢，股價連升3個交易日；長飛光纖光纜(06869)及中興通訊(00763)雖有回吐但仍處升軌。



5G為下一代通信技術，對民用以及軍用都至關重要，同時亦被視為中國提升產業生產力及競爭力的重要部分。因此，早前爆發的「華為事件」，被市場解讀為美國阻止華為成為未來5G龍頭，遏制中國成為科技大國的手段，負面影響比中興事件更大，金融市場為之波動，可暫時而言，對5G相關中資股的影響有限。



有分析認為，無論中美兩國關係如何，都不會動搖中國發展5G的決心，最多可能因華為事件而延至明年中才發5G牌照。另一方面，華為日前公布，已獲得超過25份5G商業合約，且5G基地台出貨量已達1萬個。



由此可見，5G概念危中有機。部署方面，可留意業務主要在內地三大中資電訊股，以及近期表現相對強的中通服及中國鐵塔。若市場氣氛好轉，相關股份可留意加注機會。

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