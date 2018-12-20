聯儲加息：王良享稱明年美股大鑊

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享稱，市場對聯儲局明年會再加息兩次而感驚訝，因此公布加息後美股跌351點屬正常，亦相信消息影響屬短暫，投資者毋須過份擔心。他補充，美股近日多了許多程式、AI操盤，當中多以即日鮮方式炒賣，因此美股才如此波動。



加息為美股帶來不明朗因素，亦引致不少對沖基金做淡，故來年美股下調機會較大。惟港股走勢主要受中美貿易戰影響，他料明年2月底中美雙方將取得談判成果，並有利恒指做好。在貿易戰陰霾下，中國又積極穩定貨幣，人民幣穩定都有利中港股份向上。



對於明年投資部署，他認為如美國總統特朗普有意連任、共和黨繼續執政，特朗普將主力在國內爭取選票，未能分心於貿易戰事項上。



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