聯儲加息：萊坊指加息對樓市短期影響不大

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，美國加息下，估計香港銀行不會跟加，對香港住宅樓市短期影響不大，心理因素大於實際。另要視乎滙豐、恒生及中銀等三大按掲龍頭銀行的加息步伐及按揭貸款策略。



他指，如明年美國加息2次，單純因加息因素令香港樓市在明年大跌的機會不大，維持2019年全年一般住宅及豪宅價格向下調整10%，而未來12至18個月住宅樓市仍會調整，惟一手樓表現會較二手好。然而，加息會增加投資者的成本，對商用物業影響較大。



對住宅買家每月按揭供款的影響，據該行之前的分析，如香港按揭息口加1.5至2厘或以上(即達4%至5%)，供樓才會「入肉」，亦會加大及加快樓價跌勢。



他認為，如今樓市要有大調整，只有兩個主要因素，一是政府對樓市的重大新政策，惟相信出現機會不大。其二是特發外圍因素或地緣政治問題，主要是中美貿易戰及英國脫歐，其他因素不足以在未來12個月令樓市大幅下調。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/