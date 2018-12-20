聯儲加息：睇唔通後市　股友炒金不炒股

美國聯儲加息，香港銀行會不會跟隨加息？港股後市如何？散戶們有以下意見：



散戶劉先生話：「雖然美股最近都跌，但近日香港個市上落都唔算好大，應該不會跟隨美股大跌，相信港股呢兩個月都會平穩度過，過埋個年關。反而我覺得香港遲早都會跟美國再加息，所以自己暫時都係持觀望，大概到1月先會入貨，依家只投資黃金及外幣。」



散戶James話：「香港應該都會跟美國加息，只是時間問題。我估港股年尾收25,000點。自己暫時觀望狀態，未敢入手，都係投資比較穩陣嘅傳統商品如黃金等等。」



散戶Anson表示：「中美關係處於綳緊狀態，覺得個市都會受到政治問題影響， 暫時都不會入市，等過埋中美貿易90日談判期後，睇定先再決定。自己都預計年尾個市未必會有太大變動。」



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