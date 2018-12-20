人行推TMLF定向降息︰避槓桿率反彈　穩人民幣預期

就人民銀行創設定向中期借貸便利(TMLF)變相降息，中泰證券指，這不代表今後不降準，相信在2019年基礎貨幣缺口較大的月份，人行還會繼續採用「降準置換MLF」的方式進行流動性投放，估計最近一次或發生在繳稅疊加春節因素的1月份。



人行周三晚公告，新創的TMLF將向願意增加小微企業貸款的銀行，提供最高3年期限的低成本流動性支持。



中信固收研究亦指，TMLF操作利率為3.15%，較目前1年期MLF操作利率3.3%低15個基點，降息以定向操作方式降臨，但「普降」並非不可能。



麥格理證券駐香港經濟學家胡偉俊表示，新措施為了支持民營和小微企業而作，中國顯然在逐步升級寬鬆措施。



市場一般相信，這項新流動性工具的推出，表明決策者仍然關切整頓影子銀行對經濟增長帶來的壓力。而人行目前為止還沒有採取全面降低借款成本的措施，反映考慮這樣做會使人民幣匯率進一步承壓。興業銀行首席經濟學家魯政委表示，央行新舉措可以避免槓桿率反彈，並有助於穩定市場對人民幣匯率的預期。



有迹象表明，中國自2018年中以來推出的信貸政策措施，已經在推動貸款投放回升。在政府希望遏制的非官方信貸渠道繼續收縮之際，11月社會融資增量超出預期。





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