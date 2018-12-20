【即市分析】萬洲負面消息纏身

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：內地非洲豬瘟疫情持續擴散，廣東更首爆發疫情，豬肉股萬洲國際(00288)股價經過多個月回調之後，蒐負面消息似乎有一定免疫力，今早(周四)逆1市升0.5%報6.03元。



事實上，去年成功染「藍」的萬洲，今年以來遭遇多個危機。集團早年收購位於美國、全球最大的豬肉及加工食品商Smithfield Foods，市場關注中美貿易戰對其業務的影響，拖累股價急挫。



另外，年中內地爆發非洲豬瘟疫情，至今仍未受控，亦勢影響內地生豬供應，或會觸發生豬價格反彈，萬洲需時將成本轉嫁予下游營運商，或拖累其盈利表現。



受相關消息影響，該股由年初高位約9.9元高位反覆向下，9月低位曾見5.11元，累積跌幅達48%，其後股價喘穩，惟至今仍受制於6.5元阻力，現時多條平均線匯集於5.9元水平，雖為股價提供一定支持，但在負面因素未除下，後市反彈力度料有限，暫不宜沾手。

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