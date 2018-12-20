人民幣Hibor：隔夜息1.64厘　CNH及CNY企6.90

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌至1.64厘，1星期拆息為2.76厘，2星期至6個月拆息報2.97至3.7厘，而12個月拆息跌至3.89厘。



20/12/2018

隔夜 1.64767厘

1星期 2.76333厘

2星期 2.97733厘

1個月 3.09167厘

2個月 3.30667厘

3個月 3.50600厘

6個月 3.70600厘

12個月 3.89733厘



19/12/2018

隔夜 1.77967厘

1星期 2.75967厘

2星期 3.18833厘

1個月 3.27033厘

2個月 3.42200厘

3個月 3.63100厘

6個月 3.77167厘

12個月 3.98667厘



亞洲市，離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)齊升穿6.91關，CNH由6.9139，升至6.9001，最新報6.9088；CNY則由6.9169，升至6.9014，最新報6.9076。

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