【瑞通推介】資金流入恒指淡倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局一如預期加息0.25厘，維持每個月的資產負債表縮減幅度在500億美元不變，但同時下調明年加息次數預測至兩次。投資者憂慮明年經濟前景轉差，美股隔晚倒跌，道指蒸發早段逾300點升幅，最多倒跌513點，收報23,323點，跌351點或1.49%。



恒指周三(19日)繼續窄幅上落，收報25,865點，升51點，結束3連跌走勢，但未能企穩50天線，周四(20日)早段跌幅約1%，向下留意1個月低位25,494點支持，反彈阻力則可留意26,000點關。資金流向方面，其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾1,300萬港元，至於淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,100萬元，反映早前部署好倉的投資者傾向沽貨觀望，並有部分資金流入淡倉過夜看跌。



美國聯儲局今年第4次加息，聯儲局會後聲明語氣有所軟化，但非完全鴿派，仍表示進一步加息是適合的。加息有助銀行息差擴闊，而香港銀行再度上調最優惠利率的預期亦升溫。滙豐控股近日大致於63至65元區間內上落，未見明顯方向，周四早段回調近1%，再度考驗63元支持。其好倉周三錄逾30萬元資金淨流出，5日累計淨流出近690萬元，而其淡倉周三淨流入近660萬元。



環球主要國家經濟轉趨疲弱令石油需求下降，加上美國和俄羅斯原油產量高企，紐約期油在約兩個半月內由高位累瀉4成，石油股同受拖累。「三桶油」之中，中國石油周三率先創52周低，低見5.01元，連跌4日下累跌7.5%。雖然紐約期油隔晚反彈約2%，但該股周四早段繼續破底，跌約2%並失守5元。其好倉周三錄逾100萬元資金淨流入，5日累計淨流入逾240萬元。



聯儲局預期未來加息步伐將放慢，本地地產股連日獲資金追捧向好，長實集團周三升2.4%創1個月高，收復59元，是表現最好藍籌。周四早段股份調整，暫時結束6日升勢，但仍處主要平均線之上。至於新鴻基地產，集團與市建局合作的馬頭角新盤有機會在聖誕前後賣樓，股份周三升1.5%，一度觸及1個月高位115.5元。周四早股份略回。輪證資金流方面，周三有逾90萬元淨流出長實集團好倉，同日新地好倉亦錄逾60萬元淨流出。



重磅股騰訊控股周四低開近1%，再度考驗300元大關之支持力。周三其好倉淨流入逾1,300萬元，而其淡倉則淨流出近1,200萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、短期購證(11141)，行使價27,500點，2019年2月到期，實際槓桿18.5倍。貼價、中短期沽證(13901)，行使價24,800點，2019年3月到期，實際槓桿10.9倍。



滙豐控股輕微價外、中年期購證(14420)，行使價70元，2019年6月到期，實際槓桿10.4倍。輕微價外、短期沽證(14523)，行使價60元，2019年3月到期，實際槓桿12倍。



中石油價外、中短期購證(28629)，行使價5.88元，2019年3月到期，實際槓桿10.1倍。價內、中短期沽證(12450)，行使價5.88元，2019年4月到期，實際槓桿4倍。



長實集團輕微價外、中年期購證(15678)，行使價62.88元，2019年8月到期，實際槓桿6.4倍。



新地輕微價外、中短期購證(15811)，行使價123.8元，2019年6月到期，實際槓桿8.9倍。



騰訊輕微價外、中年期購證(13347)，行使價330元，2019年7月到期，實際槓桿6.2倍。貼價、中短期沽證(28364)，行使價293.7元，2019年3月到期，實際槓桿7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(57652)，收回價25,210點，槓桿比率40.2倍。N類熊證(62894)，收回價及行使價26,400點，槓桿比率33倍。



滙豐控股牛證(57640)，收回價61.1元，槓桿比率16.7倍。熊證(61464)，收回價68.9元，槓桿比率8倍。



中石油牛證(58301)，收回價4.65元，槓桿比率8倍。



騰訊牛證(60314)，收回價290.1元，槓桿比率17倍。熊證(60995)，收回價329.9元，槓桿比率9.4倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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