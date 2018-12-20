【午市重點睇】美匯守97.0　CNH見6.91

●亞洲市，美匯指數企97.0水平；圓匯報112.4；歐元兌美元報1.138；英鎊報1.262。港匯報7.8280。離岸人民幣(CNH)低見6.9139。金價報1,245美元，布油報56.5美元，紐油報47.34美元。



●金管局上調基本利率至2.75厘。http://bit.ly/2CngFIi

-金管局︰全球金融環境存不確定性，要做好風險管理。http://bit.ly/2R3lMph

-滙豐維持最優惠利率5.125厘。http://bit.ly/2ExNsMa

-【fb直播】美加息金融市場點演繹？郭家耀分析。http://bit.ly/2QFNqch



●聯儲加息：

-鮑威爾：留意到金融環境已收緊，經濟發展呈疲弱信號。http://bit.ly/2ExLICC

-南韓指美國放緩加息有助其他央行政策空間。http://bit.ly/2rK7PxY

-BMO警惕鮑威爾承認金融狀況趨緊。http://bit.ly/2Ly2D9T



●美國國會參議院通過臨時支出法案。http://bit.ly/2LqrPPs



●日本央行維持負利率不變。http://bit.ly/2V0X1ZI



●恒生指數半日跌291點或1.13%，報25,574點，金融股弱勢。http://bit.ly/2LtAArV

-俄鋁曾飆26%，美國擬在30日後取消制裁。http://bit.ly/2S6A1Xz

-聯眾停牌，涉擬將附屬與美上市公司合併。http://bit.ly/2QDt3MW

-新股萬咖壹聯每股定價3.56元。http://bit.ly/2LpRkjV

-新股國際濟豐包裝每股定價3.98元。http://bit.ly/2A73E3Q



●【即市分析】

-明年美國或緩升息，投資影響幾何？http://bit.ly/2V4TAl4

-5G概念有危亦有機？http://bit.ly/2V4TAl4

-中國海外估值具抗跌力。http://bit.ly/2QEGZGC



●A股快報：滬綜指半日收市跌20點或0.82%，報2,528點。http://bit.ly/2Gx93qR

-珠海指樓市限購沒有鬆綁。http://bit.ly/2CqjOqL



●傳第4批混改試點已啟動。http://bit.ly/2Lvz48U



●亞洲股市：日股中段跌幅擴大至約500點。http://bit.ly/2CniCnV



●「掌摑」特朗普稅改！美國企業匯回資金驟降5成。http://bit.ly/2SZZdil



●人行推TMLF定向降息︰避槓桿率反彈，穩人民幣預期。http://bit.ly/2A8J9nL

-人民幣中間價跌67點子，CNH失守6.91關。http://bit.ly/2SY2L4L

-人行淨投放1500億人民幣，中標利率不變。http://bit.ly/2GuvInF

-人民幣Hibor：隔夜息1.64厘。http://bit.ly/2QGKBrM

-港元拆息︰1個月期息回至2.35厘。http://bit.ly/2UXjFSZ

-人民幣Shibor：隔夜息跌至2.567厘。http://bit.ly/2EFA49J



●全球經貿戰：中儲糧近日分批採購美國大豆。http://bit.ly/2LpFeY5



●華為危機︰三星趁勢搶佔5G市佔率，立下宏大願景！http://bit.ly/2GwjVVW



●澳洲11月失業率高於預期。http://bit.ly/2QJTXmz



●內地P2P借貸平台嘉銀集團申請在美國上市。http://bit.ly/2GtYVPm



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